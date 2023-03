Prima pagina Tuttosport: “Ora vinco con la Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 29 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con la Juventus. Vlahovic rinfrancato dai gol con la Serbia. "Ora vinco con la Juve". In alto il ricordo di Minà. Panatta, un ritratto del grande Gianni. "Eravamo io, Minà, Vilas, Arbore e Mina". Nella colonna a destra spazio al tennis. Miami: Sinner, così ci fai sognare. E oggi ribatti Ruusuvuori. In basso: Torino, Lazaro cambia agente per restare. Bayern e United, asta per Osimhen. Pressing delle big europee sul Napoli, che si cautela. Nel mirino Hojlund, Brobby e Boniface. Grella e il Catania. "La C è solo l'inizio". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).