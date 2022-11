Prima pagina Tuttosport: “Agnelli: ‘Juve, questa è la strada’”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 28 novembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole del Presidente Andrea Agnelli sul futuro della Juventus e, in particolare, dei tanti giovani lanciati dalla Next Gen, come, ad esempio, Nicolò Fagioli e Fabio Miretti. Innesti dal settore giovanile che, di fatto, va ad integrare le operazioni di calciomercato della 'Vecchia Signora'.