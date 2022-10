Prima pagina Tuttosport: “Pobega: “Juric e Toro grazie ma se segno esulto”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus. Il Presidente Andrea Agnelli, infatti, convoca all'Allianz Stadium i 500 dipendenti del club bianconero per rassicurarsi sul futuro e sulla correttezza del club. Questo alla luce dell'inchiesta sulle plusvalenze. Per la quale, per inciso, la F.I.G.C. ha chiesto ai PM gli atti dell'inchiesta. Domani, intanto, 'Vecchia Signora' in campo a Lecce: si va verso una maglia da titolare per Arkadiusz Milik e, molto probabilmente, per Samuel Iling-Junior.