Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic, rieccolo! Inter, la cessione si avvicina”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 28 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović, centravanti della Juventus, tornato finalmente al gol, seppur con la maglia della sua Serbia, nel 2-0 inflitto in Nations League alla Norvegia di Erling Braut Haaland. Le Nazionali restituiscono alla 'Vecchia Signora' anche un buon Filip Kostić, connazionale del centravanti e un Leonardo Bonucci in ottime condizioni.