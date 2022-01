Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic ha firmato!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 28 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, plaude all'acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus . Il bomber, negativizzatosi dal CoVid, è giunto in nottata a Torino. Oggi, al 'J-Medical', sosterrà le visite mediche con la 'Vecchia Signora' e firmerà il contratto che lo legherà ai bianconeri. Nel giorno, tra l'altro, del suo 22° compleanno.

Movimenti in entrata anche da parte del Torino. È giunto, infatti, in prestito con diritto di riscatto dal Monaco il centravanti Pietro Pellegri, che aveva disputato nel Milan la prima parte di questa stagione. Ufficialità in casa Inter: preso in prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni, l'esterno sinistro tedesco Robin Gosens, ex Atalanta. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).