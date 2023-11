Prima pagina Tuttosport: “Lautaro ferma una Juve tosta”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 27 novembre. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 27 novembre 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, dedica spazio ad ambedue le squadre di Torino. La parte del leone, ovviamente, la fa la Juventus, che, ieri sera, all'Allianz Stadium, ha imposto il pareggio (1-1) all'Inter nel big match della 13^ giornata della Serie A 2023-2024.