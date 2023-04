Prima pagina Tuttosport: “Allegri, che pena”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 27 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttospor apre con la Coppa Italia. Allegri, che pena. Dimarco-gol: Inter in finale. L'1-0 arriva gia al 15' e mortifica la Juve, dimessa dall'inizio alla fine nel gioco e nello spirito. Mai in grado di impensierire davvero Onana. In Basso. "Karamoh, razzisti impuniti: vergogna". L'agente dell'ivoriano, offeso in Lazio-Toro. Esodo Ferrari senza fine, se ne va anche Meldes. Basket. Banchero rookie NBA dell'anno: ora l'Italia. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).