Prima pagina Tuttosport: “Locatelli: ‘Scudetto? La Juve non si nasconde’”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 26 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Manuel Locatelli, centrocampista della Juventus. Tanti i temi trattati dal calciatore cresciuto nel settore giovanile del Milan. Inserisce proprio i rossoneri, con Inter, Napoli e la sua Juve, per esempio, in lotta per lo Scudetto 2025.