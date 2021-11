Prima pagina Tuttosport: Juve, tutti sotto esame. Che Milan!

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 25 novembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

In prima pagina una Juve sotto esame dopo la batosta di Champions subita dal Chelsea. In alto, invece, le due belle vittorie di Milan e Inter in Champions League. I rossoneri possono ancora sperare nella qualificazione dopo la vittoria esterna a Madrid firmata Junior Messias, i nerazzurri si qualificano agli Ottavi grazie ad una doppietta di Edin Dzeko.