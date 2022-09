Prima pagina Tuttosport: Inter e Milan all’ultimo stadio

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 24 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Pogba e dei suoi tempi di recupero dall'infortunio. Spazio anche al Torino ed ai diversi incontri presenti in agenda. In taglio basso: intervista all'attaccante dell'Udinese, Gerard Deulofeu e questione San Siro. Presenti anche il basket con un'intervista al capo dell'Eurolega ed il tennis con il ritiro di Roger Federer e la finale di Metz conquistata da Lorenzo Sonego.