Prima pagina Tuttosport: “Raspadori-Frattesi, a tavola con la Juve”

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 25 aprile 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il 'Monday Night' di questa sera, ore 20:45, tra Sassuolo e Juventus. I bianconeri di Massimiliano Allegri, complice la sconfitta del Napoli in casa dell'Empoli, possono andare a - 1 dai partenopei in caso di vittoria.

Ma non è tutto. La 'Vecchia Signora', per l'occasione, avrà l'opportunità di studiare da vicino Davide Frattesi e Giacomo Raspadori, due obiettivi di mercato per l'estate. Si parla, quindi, di Demba Seck, classe 2001, centrocampista senegalese del Torino di Ivan Jurić, una speranza per il futuro dei granata.

Chiosa con la lotta Scudetto in Serie A. Bene il Milan, che passa 1-2 allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio con una rete di Sandro Tonali al 92'. Male, invece, il Napoli, che si fa rimontare due reti al 'Castellani' di Empoli e finisce per perdere 3-2. Azzurri da ieri sera in ritiro permanente per ordine del Presidente Aurelio De Laurentiis. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 25 aprile 2022

