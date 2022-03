Prima pagina Tuttosport: “Nooooooooo!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 25 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, non può non aprire parlando di Italia-Macedonia del Nord 0-1. Figuraccia, allo stadio 'Barbera' di Palermo, degli Azzurri di Roberto Mancini, battuti al 92' ed eliminati nei playoff. Niente Mondiali in Qatar, per la Nazionale Campione d'Europa in carica, e secondo appuntamento di fila saltato dopo Russia 2018. Il direttore del quotidiano torinese, Xavier Jacobelli, chiede al Commissario Tecnico, che nel post-partita ha fatto capire che potrebbe dimettersi, di restare alla guida dell'Italia: vedremo che succederà.