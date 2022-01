Prima pagina Tuttosport: “Juventus-Vlahovic, ci siamo!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 25 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il countdown per l'operazione di calciomercato più importante di questo mese di gennaio: il trasferimento di Dušan Vlahović dalla Fiorentina alla Juventus . Secondo il quotidiano torinese, la Juve avrebbe già formulato la propria offerta al club presieduto da Rocco Commisso , in attesa che il numero 9 gigliato annunci le proprie intenzioni. Il tutto mentre Daniele Pradè , direttore sportivo dei viola, ha fatto presente come la società toscana sia pronta a cederlo già adesso.

Jérémie Boga, finalmente, è approdato all'Atalanta e si è presentato al pubblico della 'Dea'. Il Torino ha chiuso per Pietro Pellegri, ex Milan, in arrivo dal Monaco. Il tutto mentre l'Inter, come vice di Edin Džeko, vuole optare per l'usato sicuro. Si tratta di Felipe Caicedo del Genoa, ex Lazio, già allenato da Simone Inzaghi. Infine, spazio allo stage della Nazionale Italiana: tra i 35 convocati anche Mario Balotelli. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).