Prima pagina Tuttosport: “Natale Juve. Schuurs e il Torino d’Europa”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 24 dicembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 24 dicembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della Juventus . Il giorno di Santo Stefano , lunedì 26 dicembre , nascerà il nuovo Consiglio d'Amministrazione del club bianconero. Al suo interno, soltanto figure tecniche. Sulle plusvalenze il Consiglio Federale deciderà il prossimo 20 gennaio 2023 .

Intanto, cresce la fiducia di Massimiliano Allegri nella seconda parte di stagione dei bianconeri: rientreranno gli infortunati, i reduci dai Mondiali, arriveranno dei rinforzi. In alto, sotto la testata, l'intervista esclusiva a Perr Schuurs, difensore centrale olandese del Torino: per lui, Europa possibile per i granata di Ivan Jurić.