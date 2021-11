Prima pagina Tuttosport: “Juventus senza vergogna”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 24 novembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

'Tuttosport' oggi in edicola, in copertina, non può far altro che commentare lo sfacelo della Juventus, capace di perdere 0-4 in casa del Chelsea in Champions League. Bianconeri definiti 'inguardabili e rinunciatari'. L'Atalanta, invece, recupera un 3-3 'last minute' a Berna in casa dello Young Boys mantenendo vive fino all'ultimo le speranze di qualificazione agli ottavi di finale del torneo. Servirà, però, battere al 'Gewiss Stadium' il Villarreal nell'ultima giornata della fase a gironi.