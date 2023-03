Prima pagina Tuttosport: “Dybala, che bufera”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 24 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, apre con il caso Dybala. In ballo ci sono saltanto i 3 milioni della manovra stipendi. Dybala, che bufera. I tifosi infuriati per le parole del legale. La verità sui 50 milioni. Tutte le cifre e i retroscena sui presunti risarcimenti. Si passa all'Italia. Questi siamo. Euroqualificazioni: 2-1 Inghilterra a Napoli. Retegui debutta con un gol, ma agli azzurri non riesce la rimonta. Vlahovic e gli altri 9 accendono la Serbia d'Italia. Liverpool su Schuurs. 50 milioni per il Torino. Si chiude con la MotoGP. Da Marquez a Quartararo: "Ducati e Pecco troppo forti". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).