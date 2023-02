Prima pagina Tuttosport: “Mamma mia Di Maria!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 24 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport apre con l'Europa League. Mamma mia Di Maria! Un gol favoloso dopo 5 minuti fa sbalordire Allegri, esalta tifosi e avvia una tripletta che qualifica la Juve agli ottavi di Europa League. Gallo-Dybala, festa Roma. Avanti Lazio. Salisburgo ko: 2-0. Sarri fa 0-0 a Cluj poi attacca la UEFA. Viola ok col Braga. Juric e i rinnovo: frecciate di Vagnati. Toto anche Ilic ko! Derby all'avventura. Ehi Ferrari, l'hai vista la Red Bull? Napoli, come te non c'è nessuno. Manco in Europa. Il Milan rinato, gira su Hojund. Costa 50 milioni. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).