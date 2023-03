Prima pagina Tuttosport: “Juve, l’accusa perde un pezzo”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 23 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagine dell'edizione odierna di Tuttosport apre con il caso Juventus. Juve, l'accusa perde un pezzo. Il PM Santoriello si astiene per "ragioni d'opportunità". Passo indietro anche per i video con le pesanti parole contro i bianconeri: lunedì il gup giudicherà la sua indagine. In alto spazio alla Nazionale. Italia, è ora di svoltare e spiegarlo agli inglesi. Non solo Retegui il futuro è adesso. Di Canio: "Inter-Milan, o Champions o fallimento. L'alibi del Napoli". Toro: Juric ha un mese per dire si. Pugno duro alla Lazio contro gli ultà razzisti. Bragnaia impenna: "Mi sposo con il numero 1". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).