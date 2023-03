Prima pagina Tuttosport: “Restare? Parliamone Juve”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 22 marzo 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

L'edizione odierna di Tuttosport, apre con l'intervista esclusiva al calciatore della Juventus Adrien Rabiot. "Restare? Parliamone, Juve". Ferrero: "Ci difenderemo con tutte le forze". In basso spazio al Torino. "Toro, così si toglie l'ipoteca sullo stadio". A Cagliari ci sarà lo stadio Gigi Riva. "Voglio andarci". US Open, torna lo Slam in chiaro dopo 34 anni. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).