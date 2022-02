Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic, pensaci tu!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 22 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 22 febbraio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Dušan Vlahović . Il centravanti serbo, infatti, sarà punto di forza della Juventus di Massimiliano Allegri questa sera, alle ore 21:00 , quando i bianconeri scenderanno in campo nell'andata degli ottavi di finale di Champions League in casa del Villarreal .

In alto, sotto la testata, si parla di Cagliari-Napoli , uno dei posticipi del lunedì del 26° turno di Serie A terminato 1-1 . Una rete nel finale di Victor Osimhen salva Luciano Spalletti . Un punto per gli azzurri, che falliscono, però, l'aggancio al Milan al primo posto della classifica.

A proposito dei rossoneri: slitta ancora il rientro di Zlatan Ibrahimović. L'attaccante svedese vuole esserci per gli spareggi Mondiali di fine marzo con la sua Svezia e quindi non sta forzando i tempi per tornare. Rossoneri in pole position, per il calciomercato estivo, per Gleison Bremer del Torino.