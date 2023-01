Prima pagina Tuttosport: “Fate vedere cos’è la Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 22 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 22 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport apre con la Juventus: Fate vedere cos'è la Juve. Il discorso di Ferrero e Scanavino alla squadra. Lancia la sfida di stasera all'Atalanta. La prima risposta al - 15, va data sul campo. Intanto il club prepara i ricorsi: ecco cosa può accadere al collegio. Mira che Toro! Rinforzi, finalmente martedì in arrivo Ilic. In basso: Zaniolo se ne va. Roma c'è Ziyech. Mourinho punta l'asso del Chlesea. Deulofeu l'alternativa. Napoli-Osimhan festa a forza 50. Lanciata da Di Lorenzo, la capolista a Salerno chiude l'andata con un punteggio record. Infine lo sci: Goggi altri brividi. Curtoni sul podio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).