Prima pagina Tuttosport: “Mercato Juve, cambia tutto”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 21 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della nuova strategia della Juventus per le prossime sessioni di calciomercato. La società torinese ha deciso di adottare una filosofia vicina a quella del Milan, che si basa su scouting, colpi sostenibili e coraggiosi. Intanto Miralem Pjanić avverte tutti: "Massimiliano Allegri sa come uscire da questi crisi". Anche se, al Tottenham, il manager Antonio Conte, sempre gradito in Corso Galileo Ferraris, ancora non rinnova il suo contratto ...