Prima pagina Tuttosport: “Arrivabene: ‘Una Juve più forte'”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 21 maggio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 21 maggio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le parole di Maurizio Arrivabene , amministratore delegato della Juventus che, parlando del calciomercato estivo e degli addii di Paulo Dybala , Federico Bernardeschi ed Álvaro Morata , ha promesso che, nella prossima stagione, i bianconeri saranno più forti. In dirittura d'arrivo, infatti, gli arrivi, entrambi a parametro zero , di Paul Pogba ed Ángel Di María .

In alto, sotto la testata, si parla di Torino-Roma 0-3: ultima partita casalinga della stagione per la compagine di Ivan Jurić con figuraccia annessa. Mentre il Milan e l'Inter dovranno aspettare domani per capire quale delle due squadre di Milano vincerà lo Scudetto, una bomba di mercato scuote l'intero sistema. Kylian Mbappé, già d'accordo da mesi con il Real Madrid per trasferirsi in Spagna da svincolato, ci avrebbe ripensato. Pronto, ora, a rinnovare il suo contratto con il PSG. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).