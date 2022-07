Prima pagina Tuttosport: “Sì, Juve: Bremer è tuo!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 20 luglio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 20 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il botto: Gleison Bremer, difensore del Torino, resta sotto la Mole ma si trasferisce alla Juventus. Il classe 1997 sarà il nuovo centrale della squadra di Massimiliano Allegri per 41 milioni di euro più 9 di bonus. Oggi visite mediche e firma sul contratto per lui, quindi volerà negli U.S.A. per la tournée.

Ma la 'Vecchia Signora' non intende fermarsi qui: ha in previsione altri colpi per una squadra sempre più stellare. Il Toro cosa farà con i soldi Bremer? Si prevede una bella campagna acquisti, per placare le ire del tecnico Ivan Jurić e dei tifosi granata. Subito il riscatto di Dennis Praet dal Leicester City, quindi l'arrivo di Giulio Maggiore dallo Spezia.

Intanto, a Milano, guai fra rimborsi, come quello da 250 milioni di euro che deve Steven Zhang, Presidente dell'Inter, e sequestri, come i 364 milioni di euro 'bloccati' al fondo Elliott, proprietario del Milan, dietro iniziativa legale dell'ex numero uno rossonero, Yonghong Li. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 20 luglio 2022