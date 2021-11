Prima pagina Tuttosport: “Lucca, scatto Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, venerdì 19 novembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 19 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Il noto quotidiano, in alto, evidenzia la splendida prestazione di Jannik Sinner, battuto soltanto al tie break dal numero 2 al mondo Medvedev. Al centro una notizia di calciomercato che interessa anche il Milan: la Juventus sarebbe in pole per il talento italiano Lorenzo Lucca.