Prima pagina Tuttosport: “Juventus, prigionieri di Allegri”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della crisi della Juventus. I bianconeri perdono 0-1 sul campo del Monza, fino a ieri ultimo in classifica in Serie A. In dieci per l'espulsione di Ángel Di María al 40', i giocatori della Juve danno l'impressione di essere prigionieri di Massimiliano Allegri. La società conferma il suo tecnico, non fosse altro per i 9 milioni di euro netti a stagione che dovrebbe corrispondergli anche in caso di esonero.