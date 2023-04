Prima pagina Tuttosport: “O sole Milan!”

La prima pagina dell'edizione odierna di Tuttosport apre con la Champions League. O sole Milan! Giroud dall'inferno al paradiso: Napoli piange. Il gol del francese vanifica l'assedio azzurro, premiato da un inutile gol di Osimhen al 93' dopo il penalty sbagliato da Kvaratskhelia e quello negato a Lozano. Possibile derby con l'Inter in semifinale. Rodrygol esalta il Real che aspetta il City. A destra. Inter, nervi tesi. Zuffa alla Pinetina. Dal Golden Boy alla Roma: brava Lina! In basso. No al ricorso della Ferrari per Sainz. "Ciao Julia, non avere più paura del buio". "Baniya esplosivo per il Toro di Juric". Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).