Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic, la Juve è tua”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 19 febbraio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport apre con la Juventus e la Serie A. Vlahovic, la Juve è tua. La Spezia, ore 18: senza Chiesa e Di Maria, Allegri non rinuncia a Dusan. Monza quasi al livello del Milan: grazie Messias. Inter e Lukaku gioia tra brividi. Inzaghi resta secondo. Toro: i tifosi e Sanabria in clima derby. Il calcio piange Castagner. Il super Perugia, ma non solo. In alto con gli altri sport: ragazze, che staffetta! Storico biathlon d'oro! Sinnera, esame finale con super Medvedev. Sfida Virtus-Brescia nella Coppa di Torino. Tanta Serie A quindi. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).