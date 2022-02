Prima pagina Tuttosport: “Che derby. Che Toro!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 19 febbraio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 19 febbraio 2022.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Juventus-Torino: il derby della Mole, disputatosi ieri sera all'Allianz Stadium, è terminato 1-1. Apre Matthijs de Ligt, pareggia il 'Gallo', Andrea Belotti, in una partita che avrebbe visto, ai punti, prevalere i granata.

Stasera, alle ore 20:45, lo stadio 'Arechi' ospiterà Salernitana-Milan e Stefano Pioli, tecnico rossonero, con il mantra del 'pensare ad una partita per volta', vorrebbe vincerle tutte o, perlomeno, il più possibile, per puntare allo Scudetto. L'Inter annuncia tre rinnovi importanti: non per i giocatori, stavolta, bensì per i dirigenti.

Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin resteranno, infatti, fino al 30 giugno 2025. Infine, spazio all'Atalanta. C'è la possibilità che un fondo statunitense entri in società con la famiglia Percassi. Obiettivo: fare una 'Dea' ancora più forte di quella odierna. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

