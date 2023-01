Prima pagina Tuttosport: “Inter show, crisi Milan. Pioli, buio pesto”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 19 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 19 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni di speranza di Gianluca Ferrero , nuovo Presidente della Juventus , il giorno dell'insediamento del nuovo Consiglio d'Amministrazione del club di Corso Galileo Ferraris. È iniziato ufficialmente, dunque, il nuovo corso della società bianconera.

In alto, sotto la testata, si parla della finale della Supercoppa Italiana disputatasi a Riyad (Arabia Saudita). Show dell'Inter di Simone Inzaghi, che vince 3-0 con le reti di Federico Dimarco, Edin Džeko e Lautaro Martínez; crisi, invece, per il Milan di Stefano Pioli, irriconoscibile. Per i rossoneri è buio pesto.