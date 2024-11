Prima pagina Tuttosport: “Sinner primo italiano a vincere le Finals”

Spazio, poi, al calcio e, in particolare alla sconfitta dell' Italia di Luciano Spalletti a 'San Siro' contro la Francia di Didier Deschamps nell'ultima partita del Gruppo 2 della Lega A della Nations League . Il gol dello juventino Andrea Cambiaso non basta agli Azzurri . Una doppietta, di testa, dell'ex bianconero Adrien Rabiot e un magistrale calcio di punizione di Lucas Digne fissano il risultato sull' 1-3 .

Una sconfitta che pesa per la nostra Nazionale. Nella classifica del girone, infatti, Italia e Francia terminano a pari punti (13), ma i 'Bleus' giungono primi per una migliore differenza reti. Sul quotidiano torinese, poi, trova spazio un'intervista in esclusiva con 'Le Roi', Michel Platini, che parla del suo amore infinito per la maglia della 'Vecchia Signora'. Ricordando come indossarla non sia un peso, bensì un piacere.