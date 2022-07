Prima pagina Tuttosport: “De Ligt-Bayern, è fatta!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 18 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con la news di calciomercato del momento, che riguarda la Juventus: la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco: 80 milioni di euro (bonus inclusi) ai bianconeri. Oggi incontro tra Inter e Torino per Gleison Bremer: se l'offerta nerazzurra non soddisferà i granata, la Juve avrà via libera per acquistare il difensore brasiliano.