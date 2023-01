Prima pagina Tuttosport: “Juve Rabiot prove d’intesa”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 18 gennaio 2023. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 18 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di Tuttosport apre con il rinnovo di contratto tra Juventus e Adrien Rabiot. La mamma agente del francese alla Continassa. In alto spazio alla Supercoppa italiana: Siete ancora super? Milan-Inter a Riad assegna il primo trofeo stagionale: la Supercoppa per dare un calcio ai dubbi. A destra il calciomercato del Torino: Ilic + Hien, Toro affare da 40 milioni. Si chiude con gli ottavi di Coppa Italia: Ballardini spaccanapoli. Dopo il Milan fuori un'altra big. Impresa Cremonese che alla prima con il nuovo allenatore batte i partenopei ai rigori e passa il turno. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).