Prima pagina Tuttosport: “Juventus, tutti dicono Vlahovic”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, martedì 17 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' apre con la Juventus e i tanti elogi a Dusan Vlahovic, nonostante le recenti prestazioni, in vista dell'esordio in Champions League contro il PSV Eindhoven. Spazio, però, anche al big match tra Milan e Liverpool, che è atteso da molti appassionati di calcio. Nella parte bassa si parla inoltre della sorpresa Udinese, in testa in solitaria grazie al successo sul Parma, e del Torino.