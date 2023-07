Prima pagina Tuttosport: “Giuntoli-Marotta, sono già botte”

Mentre lo svincolato Juan Cuadrado , appena terminata la sua esperienza alla Juve, si appresta a diventare dell'Inter per una stagione, sul mercato tanti dispetti tra i due dirigenti e tra le due squadre. Da Romelu Lukaku a Emil Holm , passando per Álvaro Morata e Lazar Samardzic : sono tutti sugli stessi obiettivi!

La Juve, intanto, tra i casi Duśan Vlahović (atteso dal PSG ) e Paul Pogba (tentato dall' Arabia Saudita ), prova a prendere Tommaso Baldanzi ( Empoli ) per la trequarti. Capitolo Torino : in partenza Perr Schuurs , perso Rodrigo Becão (andato al Fenerbahçe ), serve un'accelerata ai granata.

Stanno perdendo, infatti, Isak Hien (direzione Atalanta) e Nikola Vlašić (non è sicuro che torni dal West Ham). Agli Europei Under 19, per concludere, vittoria dell'Italia: battuto il Portogallo in finale per 1-0.