Prima pagina Tuttosport: “Dea da applausi, frenata Inter”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 17 gennaio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 17 gennaio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il commento ad Atalanta-Inter del 'Gewiss Stadium'. La 'Dea' di Gian Piero Gasperini merita gli applausi, per aver tenuto testa alla capolista della Serie A , ed aver strappato un punto importante, anche se priva di ben sette titolari. L' Inter di Simone Inzaghi fallisce l'obiettivo della nona vittoria consecutiva, va in parziale frenata ed oggi potrebbe subire il momentaneo sorpasso in classifica da parte del Milan di Stefano Pioli . Il quale, alle ore 18:30 , riceverà lo Spezia a 'San Siro'.

Grande spazio, poi, alla vicenda di calciomercato che riguarda Paulo Dybala, attaccante della Juventus in scadenza di contratto. In contrasto e polemica con i vertici del club torinese, potrebbe persino approdare all'Inter a parametro zero. Il suo ex dirigente a Torino, Giuseppe Marotta, prova a convincerlo. E a proposito di Torino, che lavoro di Ivan Jurić in granata! Ora sotto la Mole sognano l'Europa League. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).