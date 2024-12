Prima pagina Tuttosport: “Yamal in esclusiva. Milan contestato”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 16 dicembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Lamine Yamal, giovanissima stella del Barcellona. Il talento classe 2007, infatti, ha vinto l'ultima edizione del 'Golden Boy' messo in palio proprio dal quotidiano torinese e si è raccontato ai suoi microfoni.