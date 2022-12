Prima pagina Tuttosport: “Argentina, gloria finale”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, mercoledì 14 dicembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 14 dicembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando dell'Argentina di Lionel Messi, prima qualificata alla finale dei Mondiali in Qatar grazie al 3-0 rifilato ieri sera alla Croazia. Reti di Messi - su calcio di rigore - e Julián Álvarez, autore di una doppietta. Ora l'ultimo step per la 'Selección' del Commissario Tecnico Lionel Scaloni.

Questa sera, alle ore 20:00, in programma la sfida Francia-Marocco per decidere chi sarà l'avversario dell'Albiceleste nel gran finale di domenica. Si parla, poi, sotto la testata della Juventus e di Dušan Vlahović: mentre i bianconeri accelerano in vista della ripresa della Serie A ad inizio gennaio, infatti, il serbo rallenta.

Ha ancora problemi con la pubalgia. Aaron Martín, terzino sinistro spagnolo del Mainz, può essere, per concludere, la soluzione giusta per il mercato del Torino. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 14 dicembre 2022