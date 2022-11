Prima pagina Tuttosport: “Juve, la legge di Moise Kean”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, lunedì 14 novembre 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 14 novembre 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della 'legge di Moise Kean'. Doppietta dell'attaccante italiano, infatti, nel 3-0 rifilato dalla Juventus alla Lazio nella partita che, di fatto, ha chiuso il 2022 in Serie A (ora lunga sosta per i Mondiali in Qatar).

Sesta vittoria di fila per i bianconeri di Massimiliano Allegri, che arrivano a quota 576' senza subire gol. E, soprattutto, terzi alla sosta con 31 punti in classifica. Chi ci avrebbe creduto solo un mese fa? Buon pareggio del Torino allo stadio 'Olimpico' contro la Roma: 1-1 siglato da Karol Linetty e Nemanja Matić. Per i giallorossi, rigore sbagliato da Andrea Belotti, grande ex della sfida.

Esulta il Milan, che vince 2-1 a 'San Siro' contro la Fiorentina. Apre Rafael Leão, pareggia Antonín Barák, chiude un autogol di Nikola Milenković al 92'. Furia viola, però, per l'arbitraggio di Simone Sozza. Per concludere, intervista con Tite, Commissario Tecnico del Brasile che svolgerà il ritiro prima dei Mondiali alla Continassa, quartier generale della Juve. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, lunedì 14 novembre 2022