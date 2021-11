Prima pagina Tuttosport: scattano le ATP Finals “Vai, Matteo!”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 14 novembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 14 novembre 2021 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, si sofferma quasi interamente su Matteo Berrettini, che sarà impegnato da oggi nelle ATP Finals a Torino e gli dedica tutta la copertina. Solo pochi trafiletti in basso, ma in nessuno di questi c'è spazio per il Milan sul quotidiano torinese.