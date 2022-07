Prima pagina Tuttosport: “Bremer-Juve: sgambetto all’Inter?”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, giovedì 14 luglio 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 14 luglio 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del possibile 'sgambetto' della Juventus all'Inter in questa sessione estiva di calciomercato. I bianconeri, infatti, stanno cercando di soffiare Gleison Bremer, classe 1997, difensore centrale brasiliano del Torino, proprio ai nerazzurri, a cui si è promesso già da tempo.

Con i soldi della cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco, la Juve potrebbe avere maggiori chance rispetto all'Inter. Il 'piano B' della società di Corso Galileo Ferraris, invece, è Gabriel Magalhães dell'Arsenal.

Spazio, però, anche al mercato del Torino: intesa con lo Spezia per il centrocampista Giulio Maggiore ed è atteso un rilancio per l'attaccante Artem Dovbyk del Dnipro-1. Troviamo, poi, il racconto della prima sgambata stagionale del Milan, finita con un 3-0 contro il Lemine Almenno: prima copertina dell'estate per Yacine Adli.

Chiosa, dunque, con Italia-Islanda, gara in programma oggi alle ore 18:00 per gli Europei Femminili di calcio. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

