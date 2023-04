Prima pagina Tuttosport: “Gatti e Perin fino alla fine”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, venerdì 14 aprile 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima agina di Tuttosport apre con l'Europa League. Gatti e Perin fino alla fine. Quarti Europa League: la Juve soffre ma supera lo Sporting. Il difensore sublima con il gol una prestazione da irriducibile. Il portiere salva il risultato con un doppio miracolo nel recupero. La Roma perde Dybala, Abrahma e partita. 1-0 Feyenoord. Viola show in Polonia: 1-4. In alto. Volley, la tragedia della Ituma, morta a 18 anni- Julia, perché? La giocatrice della Igor Novara è precipitata dalla finestra al sesto piano dell'hotel. Gigantesco Musetti, Djokovic KO. Tentazione Schuurs altro anno al Toro. Spunta anche Radrizzani per l'Inter. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).