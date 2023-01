Prima pagina Tuttosport: “Napoli spettacolo: 5-1. Juve, un’altra vergogna”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 14 gennaio 2023 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, non può far altro che parlare del Napoli spettacolo di Luciano Spalletti. Nell'anticipo, infatti, della 18^ giornata della Serie A 2022-2023, gli azzurri spazzano via la Juventus con un perentorio 5-1 tra le mura amiche dello stadio 'Diego Armando Maradona'.