Prima pagina Tuttosport: “Allegri: ‘Altra Juve con Pogba e Di María’”

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con le dichiarazioni del mondo Juventus. Per Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, con Paul Pogba e Ángel Di María sarà tutta un'altra Juve in questa stagione. Il 'Polpo', che si è presentato ieri in conferenza stampa, ha ammesso di avere tanta fame di vittorie. Così come Dušan Vlahović, che ha intenzione di riprendersi tutto quello che la 'Vecchia Signora' ha lasciato per strada negli ultimi mesi.