Prima pagina Tuttosport: “La Juve non si ferma!”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 13 marzo 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre celebrando il quindicesimo risultato utile della Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri passano anche a 'Marassi', in casa della Sampdoria, per 3-1: doppietta di Álvaro Morata, tornato a splendere proprio in vista degli ottavi di finale di ritorno di Champions League contro il Villarreal.