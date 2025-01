Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Costa e Kolo Muani per Motta”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 13 gennaio 2025 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla della sessione invernale di calciomercato condotta dalla Juventus. I bianconeri mettono le mani sul terzino destro portoghese Alberto Costa (Vitória Guimarães) e stringono per Randal Kolo Muani (PSG). Può complicarsi, però, la trattativa per il difensore centrale uruguaiano Ronald Araújo (Barcellona).