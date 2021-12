Prima pagina Tuttosport: Juve, dove vai se l’attaccante non ce l’hai?

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, domenica 12 dicembre 2021. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 12 dicembre 2021. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. In primo piano viene sottolineata la necessità di acquistare un attaccante per la Juventus, che fa tantissima fatica a trovare il gol. In alto attenzione al 'Diavolo di un Ibra', che trova il gol nel finale e un punto d'oro per il Milan, considerando la piega che stava prendendo la partita contro l'Udinese.