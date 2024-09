Prima pagina Tuttosport: “Zoff: ‘Motta e Di Gregorio: Juve in buone mani'”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, giovedì 12 settembre 2024 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con un'intervista in esclusiva a Dino Zoff. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana, in seguito anche allenatore dei bianconeri, benedice la svolta della 'Vecchia Signora'. Ovvero, quella che - in particolare - ha portato Thiago Motta in panchina e Michele Di Gregorio tra i pali.