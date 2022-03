Prima pagina Tuttosport: “Azzurro Juve”

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, sabato 12 marzo 2022. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato

Daniele Triolo

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 12 marzo 2022. Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan.

'Tuttosport' oggi in edicola, apre parlando delle possibili mosse della Juventus nel prossimo calciomercato estivo. Nel caso in cui il Chelsea dovesse avere difficoltà, i bianconeri sarebbero pronti a prendere Jorginho ed Emerson Palmieri (oggi in prestito all'Olympique Lione).

Stasera, in occasione di Milan-Empoli a 'San Siro', il tecnico rossonero Stefano Pioli lancerà la 'staffetta Scudetto' tra Olivier Giroud e Zlatan Ibrahimović. Per il Diavolo quelli contro i toscani sarebbero tre punti di fondamentale importanza per continuare a correre in vetta alla classifica di Serie A.

Domani, invece, si disputerà Torino-Inter: incrocio sul campo, ma anche sul mercato. I granata, infatti, sono interessati ad Andrea Pinamonti, classe 1999, centravanti di proprietà dei nerazzurri ma, in questa stagione, in prestito all'Empoli di Aurelio Andreazzoli. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).

Tuttosport, la prima pagina di oggi, sabato 12 marzo 2022

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI