Prima pagina Tuttosport: Juve, non c’è più il Psg

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, domenica 11 settembre 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

La prima pagina di 'Tuttosport', oggi in edicola, apre parlando della pole position di Charles Leclerc a Monza, chiedendo alla Ferrari una vittoria almeno in Italia. Di fianco focus alla partita di oggi della Juventus contro la Salernitana: i bianconeri sono obbligati a vincere per riscattare la sconfitta contro il Psg in Champions League.